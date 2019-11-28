Эксперт прокомментировала слухи об отказе Елизаветы II от британского престола

Елизавета II продолжит оставаться королевой, но может передать свои обязанности принцу Чарльзу, назначив его регентом, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Елена Ананьева. Так она отреагировала на публикации о том, что в ближайшие полтора года Елизавета II готова покинуть престол.

«При вступлении на престол королева обещала служить своему народу до конца своих дней. Поэтому речь идет о том, что когда ей исполнится 95 лет, она сложит с себя обязанности монарха, и принца Чарльза назначат при ней регентом. То есть отрекаться от престола Елизавета II не будет, она остается монархом», – пояснила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Как пишут британские СМИ, в ближайшие полтора года королева Елизавета II готова покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу. Она правит страной с 1952 года. По информации The Sun, возможно отречение произойдет через 18 месяцев, когда королеве исполнится 95 лет. На то, что власть будет передана, указывают косвенные признаки. В последнее время Елизавета II все реже появляется на официальных мероприятиях, на которых теперь присутствует Чарльз.

Ананьева напомнила, что если до 2011 года наследовать престол мог только старший сын монарха, «то теперь наследовать корону может старший ребенок, то есть лица женского пола тоже».

В 2014-2015 годах в разделах светской хроники многих мировых СМИ появлялись сообщения о том, что Елизавета II намерена сделать наследником престола не сына Чарльза, а внука – принца Уильяма. Якобы королева считала, что супруга Чарльза – Камилла Паркер-Боулз вряд с достоинством справится с посещением протокольных мероприятий. Утверждалось, что о своем решении королева сообщила Чарльзу лично. «Что касается принца Уильяма, то ему могут быть переданы какие-то представительские функции, скажем, поездки по странам Содружества наций (бывшие колонии империи), но совсем не то, что относится к королевской прерогативе», – предположила Ананьева.

О том, что Елизавета II готовится к передаче полномочий сыну, британская пресса писала еще в 2013 году. Тогда журналисты обратили внимание на то, что принц Чарльз впервые за 17 лет присутствовал на тронной речи королевы во время открытия сессии британского парламента. Слухи подогревались состоянием здоровья монаршей особы. Весной того же года королева была госпитализирована из-за воспаления желудочно-кишечного тракта и была вынуждена отменить ряд мероприятий по состоянию здоровья.