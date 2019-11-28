Названы главные ошибки покупателей во время «Черной пятницы»

Специалисты рассказали, что иррациональное восприятие денег – одна из главных ошибок покупателей во время «Черной пятницы». Они уточнили, что в рамках этой акции, в отличие от новогодних и летних распродаж, можно найти и качественные вещи.

«Даже когда люди говорят, что у них нет свободных средств, во время распродаж они все равно идут за покупками. Человеку свойственно воспринимать деньги как понятие пропорционально относительное. Например, если на сто рублей подорожает бензин, это с ума сойти ситуация. А если на сто рублей подорожает iPhone, никто и не заметит. Потому что по отношению к бензину это подорожание на 250%, по отношению к iPhone – на 0,2%», – считает профессор МБА, кандидат философских наук, поведенческий маркетолог Арсен Даллакян, передает радио Sputnik.

Он также отметил, что принцип «сэкономил – равно заработал» применим только в случае с регулярными расходами, от которых нельзя отказаться.

Однако некоторые эксперты считают, что польза от распродаж все-таки есть. «Самый рациональный способ совершать покупки – составить список. Для этого перед походом на распродажу нужно проанализировать уже имеющийся гардероб и объективно понять, чего вам не хватает. «Черная пятница» действительно порой дает потрясающие скидки на базовые вещи. Если новогодние или летние распродажи – это остатки коллекций, от которых бренд хочет избавиться, то во время «пятницы» можно найти универсальные качественные вещи», – считает имиджмейкер и профессиональный шоппер Ирина Дрофа.

По мнению специалистов, главная уловка распродаж – психологическое самовнушение: раз вещь стала дешевле, значит, она автоматически нужнее.

«Есть отличный эпизод в популярном мультфильме, где герой приходит в торговый центр, видит странный товар и говорит: «Понятия не имею, что это такое, но раз оно стоит два цента, надо брать». Это классическое поведение потребителя. Мы думаем, раз что-то дешевле, значит, это выгодно купить. Нет. Выгода – если вам конкретный товар нужен даже без скидки», – добавил Даллакян.

Ранее Роспотребнадзор в преддверии «Черной пятницы» дал советы по поводу онлайн-покупок.

Также газета ВЗГЛЯД писала, как обманывают покупателей в «Черную пятницу».