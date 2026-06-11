Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль прибыла в Крым
Экс-глава МИД Австрии, политик и журналист Карин Кнайсль посетила Крым для встречи со студентами и осмотра главных исторических достопримечательностей региона, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В своем канале на платформе Max он раскрыл некоторые детали насыщенной программы визита. «Рад приветствовать на крымской земле экс-главу МИД Австрии, политика, журналиста, исследователя Карин Кнайсль», – написал Константинов.
Парламентарий также добавил, что последние годы гостья проживает в России, где активно занимается научной деятельностью и выступает с лекциями в высших учебных заведениях.
В рамках поездки запланировано прямое общение с крымской молодежью. Кроме того, Кнайсль посетит ряд знаковых культурных объектов, среди которых мемориальный комплекс «Красный», Соборная мечеть и знаменитый Ливадийский дворец.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший руководитель австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль связала кризис современной дипломатии с социальными сетями.
Ранее политик призвала страны Евросоюза возобновить нормальный диалог с Россией.
Экс-глава МИД Австрии также объяснила свой переезд в РФ высоким уровнем безопасности.