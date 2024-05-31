Эксперт: Запад готовит украинцев к новой мобилизации с 18 лет

Эксперт Джерелиевский: Снижать планку возраста мобилизации на Украине требуют США

Tекст: Андрей Резчиков

«На Украине проводится информационная кампания о необходимости еще больше снизить планку призывного возраста. Но сами политтехнологи Банковой понимают, что достичь эффекта 2022 года, когда в военкоматы выстраивались очереди, уже не получится. Ставка делается не только на информационное воздействие, но и на репрессивные механизмы», – считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

По мнению эксперта, главная цель подобной информационной кампании – оказать давление на Зеленского для того, чтобы он принимал непопулярные решения. «Его команда прекрасно понимает, что снятие дополнительных ограничений для мобилизации будет увеличивать социальную напряженность, которая рано или поздно может привести к взрыву. Тем не менее Запад требует от Банковой снимать призывные рамки и увеличивать количество призывников», – пояснил Джерелиевский.



По его словам, американцы всеми силами подталкивают Зеленского к принятию непопулярных решений. «Фактически все визитеры в Киев – шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, сенатор Линдси Грэм, советник Байдена Джейк Салливан – говорили о необходимости усиления мобилизационного трека, снижении призывного возраста, расширении количества призывников», – напомнил спикер.

Эксперт пояснил, что американцам в любом случае нужно выйти на такой формат завершения конфликта, чтобы он не выглядел как капитуляция США и проявлением их слабости. «Очевидно, что конфликт уже не будет выглядеть их победой, они попытаются свести его в ничью. И ради этого они готовы положить любое количество украинцев», – добавил спикер.

Джерелиевский полагает, что вступивший недавно в силу закон о мобилизации дал обратный эффект – люди начали прятаться и разбегаться от угрозы попасть в ряды ВСУ. По мнению эксперта, без расширения мобилизации Украина не выстоит, поэтому «отсутствие вооружений и боеприпасов Банковая старается компенсировать за счет живой силы». «Сейчас уже стоит вопрос о женской мобилизации, под видом добровольцев пытаются заставить идти в ВСУ заключенных», – акцентировал собеседник.

О том, что Киеву нужно снижать возраст подлежащих мобилизации, заявил накануне в интервью украинским СМИ полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Он отметил, что в США призывной возраст был с 18 лет. Поэтому Лейтон удивлен тем, что на Украине порог был снижен лишь с 27 до 25 лет. По его словам, учитывая разницу между Украиной и Россией, Киеву важно привлечь столько людей, сколько потребуется для успешного ведения боевых действий.

В ходе недавного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече со студентами киевского университета также объяснял им необходимость проведения мобилизации в стране. «Мобилизация – это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество разных военных подразделений и укреплять свои рубежи», – сказал Блинкен.

В то же время боец ВСУ и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде» рассуждал о важности мобилизации, назвав ее «долгом каждого мужчины», и допустил снижение призывного возраста.

Напомним, в ходе своего визита в Узбекистан президент России Владимир Путин сказал, что задумка «хозяев» Украины заключается в возложении на действующую украинскую власть всех непопулярных решений, в том числе о понижении призывного возраста.

«И после принятия этого и других непопулярных решений действующих сегодня как бы представителей исполнительной власти, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто – чик, поменяют, и все. Если задумка в этом, то в принципе тогда логика понятна. Посмотрим, что будет происходить дальше», – пояснил Путин.