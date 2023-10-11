Кнайсль назвала Россию своим домом

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что теперь считает Россию своим домом

Tекст: Ольга Никитина

Кнайсль на полях Российской энергетической недели (РЭН) отметила, что русский язык является важным инструментом в ее работе. «Я ведь здесь не чтобы играть в теннис или в футбол. Все выполняют свою работу, и я здесь работаю», – приводит ее слова ТАСС.

Экс-министр добавила, что прикладывает усилия, чтобы улучшить свои знания русского языка. При этом в университете, как рассказала Кнайсль, она окружена добрыми людьми, которые готовы предложить ей помощь.

«И я определенно рада, что четыре недели назад мне удалось переехать вместе со своими животными из Ливана сюда, потому что я знала, что просто не будет», – добавила Кнайсль.

Она заявила также, что попытки G7 и Евросоюза убрать российскую нефть с мирового рынка, установив на нее ценовой потолок, не сработали. «Нефть всегда найдет путь на рынок», – отметила бывший министр.

По ее словам, европейские руководители в этом вопросе были настроены очень решительно, в особенности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и германские чиновники, которые были «очень-очень уверены, что смогут это сделать». Однако не покупателям решать, какую цену устанавливать, подчеркнула Кнайсль.

Ранее Кнайсль сообщала, что переедет жить в Санкт-Петербург, где будет руководить центром G.O.R.K.I. А до этого она на русском языке рассказала, почему рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы. Кроме того, экс-глава МИД Австрии помечтала о поездке на «Ниве».