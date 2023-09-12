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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль объявила о переезде в Петербург
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что переедет жить в Санкт-Петербург
Бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург, где будет руководить центром G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues).
Кнайсль сообщила о своем решении ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Она напомнила, что была сооснователем центра G.O.R.K.I. и в настоящее время руководит им. Экс-глава МИД Австрии отметила, что работы в центре очень много и она не может «заниматься этим мимоходом».
Она заявила также, что считает поведение Австрии в отношении взаимодействия с Россией, в том числе по поставкам энергоресурсов, «шизофреническим». Так Кнайсль отреагировала на высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что покупать российский газ «неприятно с моральной точки зрения», однако необходимо.
Кнайсль отметила, что в Австрии «не устают осуждать» тех, кто взаимодействует с российскими предприятиями. При этом она напомнила, что у концерна OMV заключен долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа.
Ранее Кнайсль на русском языке рассказала, почему рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.