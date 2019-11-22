Как покупателей обманывают в «Черную пятницу»?

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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              Как покупателей обманывают в «Черную пятницу»?

              		   22 ноября 2019, 14:34
              Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
              Текст: Алексей Яковлев

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              Речь скорее даже не о прямом обмане, а об уловках маркетологов. Однако в ряде случаев их кроме как жульничеством и не назвать. 

              В России, как и во всем мире, 29 ноября пройдет «Черная пятница» – праздник распродаж, в который магазины могут легко сделать себе квартальную выручку. Объемы проданных товаров растут с каждым годом. И неспроста.

              Каждый хоть раз видел перед собой ценник, заканчивающийся на цифру 9 – к примеру, пылесос за 9 999 рублей. Конечно, все понимают, что это психологическая уловка, которая заставляет человека думать, что товар стоит на порядок дешевле, чем на самом деле. Кому важны эти 999 рублей – главное, что стоимость девять, а не 10 тысяч. 

              Это классика маркетинга. Конкретно этот метод называется «психологическим ценообразованием» и вполне успешно применяется уже полтора века. Наряду с ним «продажники» давно взяли на вооружение и другие, не менее эффективные методы. Например, массовые распродажи с огромными скидками.

              «Черная пятница» сформировалась в середине XX века в США – она традиционно проводится в последние дни ноября, сразу вслед за Днем благодарения, и это не случайно. Считалось, что примерно в это время американцы начинали свои предновогодние закупки подарков, что дало торговцам повод заявить о себе – и одновременно очистить склады от залежавшихся товаров. 

              Со временем, а точнее к началу нулевых, явление приобрело такие масштабы, что некоторые штаты даже сделали пятницу после Дня благодарения выходным. И «Черная пятница» оформилась в своем нынешнем виде – строго говоря, теперь это день огромных скидок. Начинается он обычно в 00:00 последней пятницы ноября и заканчивается в 23:59. Уже в одном только этом заключалась одна масштабная уловка, но о ней ниже. Многим продавцам для реализации товара суток оказалось мало, и они стали растягивать период скидок – на день, на два, на неделю. 

              За «пятницей» последовали «Цивилизованная суббота», «Киберпонедельник» и «Щедрый вторник». Все эти дни также придумали маркетологи – в субботу скидки по-прежнему оставались, но были чуть ниже, понедельник стал днем интернет-продаж, во вторник средства перечисляли на благотворительность. В итоге все это срослось в одну большую неделю распродаж – как в США и Европе, так и в России. 

              На какие уловки идут маркетологи?

              Купить iPhone на 5-10 тысяч дешевле – многие сочтут это за счастье. До конца распродажи оставались считанные часы, а в наличии было всего три экземпляра, но человек все же успел заказать и оплатить заветный гаджет. Довольный, он уверен, что всех обманул. Только вот в большинстве случаев это не так. Возможно, что обманули его. 

              Ложное снижение цены. Характерное особенно для России явление, которое прямо можно назвать жульничеством со стороны магазинов. Здесь все предельно просто – цена на товар остается прежней (или же снижается, но совсем незначительно), а рядом указывается перечеркнутая «прежняя» стоимость, которая обычно гораздо выше. Особенно хорошо работает в офлайне, когда у человека нет моментальной возможности проверить динамику цен на нужный ему товар. В онлайне это можно сделать без проблем – есть ряд сайтов, которые покажут, как менялась стоимость нужного вам смартфона, например. Если же речь все же об офлайне, то здесь единственный способ – заранее, за пару недель до распродажи, зайти и проверить цены на товар, который вы планируете купить.

              Еще интересный момент, касающийся в основном электроники, а именно ее преимущественно покупают россияне в «Черную пятницу». Стоит учитывать, что крупные магазины в скидках спорят только между собой, а не с мелкими. То есть если одна из крупных сетей прилично снизила цену на популярный телевизор, он действительно может стоить дешевле, чем у ее конкурентов. Но почти всегда в мелких интернет-магазинах его цена будет еще ниже.  

              Кривые скидки. Это тоже довольно дешевый прием, который может сработать в периоды ажиотажа на сайте или в торговом зале. Визуальный акцент рядом с товаром делается на крупной скидке – 40%, например. При этом реальная цена может оказаться ниже не на 40%, а на 20% – то есть была 1000 рублей, а стала не 600, а 800. Есть шанс, что покупатель не будет приглядываться, и убедительная цифра 40% сделает свое дело. 

              Ограниченное время на покупку и ложный дефицит товара. Те, кто бронировал отели онлайн, наверняка сталкивались с этим приемом – подобные сервисы очень любят его использовать. «Сейчас, помимо вас, это предложение смотрят еще шесть человек», «осталась одна свободная комната» – здесь работает страх перед упущенной выгодой, который может перебороть доводы разума.

              Ограниченные сроки распродаж в «черную пятницу» сами собой устанавливают подобные рамки – и они вполне благоприятны для создания ажиотажа. И хотя с развитием онлайн-торговли его поуменьшилось, многие люди по-прежнему предпочитают делать крупные покупки в торговых центрах. «Толпа в магазине создает у вас ощущение, что действовать нужно быстро. Эти факторы оттеняют собой обдуманный ход мыслей человека, и он активизируется», – говорит когнитивный психолог Арт Маркман из Университета Техаса.

              Исследования мозга при этом показывают, что когда люди воодушевлены какой-либо сделкой, это мешает им трезво оценивать, действительно ли конкретное предложение выгодно, или же нет, рассказывал Димитрис Циврикос, изучающий психологию потребления в лондонском Университете Метрополитен.   

              Сброс неликвидных товаров. Неликвидных, старых, продуктов малоизвестных брендов – речь о них. Например, вы увидели смарт-часы, продающиеся со скидкой 80%, значит с ними что-то не так. Если бренд известный, то, вероятно, есть дефект, если неизвестный – то, скорее всего, его попросту никто не покупает. А почему? Потому что он плохой. 

              Точно так же магазины и избавляются от старых коллекций – и если с продажей одежды никаких проблем нет, то вот покупка устаревших гаджетов может впоследствии обернуться сложностями при эксплуатации.    

              Манипуляции вниманием покупателя. Это тоже общеизвестная и постоянно используемая практика, которая в «черную пятницу» лишь может проявиться в двойных масштабах. Специальные расслабляющие ароматы в магазинах, музыка, настраивающая на определенный лад, превращение торговых павильонов в один большой и длинный ряд, из которого просто так не выйдешь, и так далее. К примеру, французские ученые выяснили, что если в винных магазинах фоном играет французская музыка, то люди вероятнее всего выберут французское вино. Если немецкая – немецкое.

              Манипуляции самим покупателем. Даже если магазин не поскупился и сделал приличную скидку на товар себе в убыток, ему нужно что-то взамен. В интернет-магазинах это чаще всего подписка на рассылку, на бренд в соцсетях и регистрация на сайте. Зачастую только при выполнении всех этих условий – а иногда к ним требуются лайк, share и прочее – вы сможете получить скидку на тот или иной товар. Победителей получается гораздо меньше, чем участников. А охват, учитывая друзей участников в соцсетях, и вовсе может быть огромен. Выходит, что большую часть аудитории попросту использовали.

              «Не игнорируйте «Черную пятницу». Это большой инфоповод, что доказывают цифры: в 2017 году в России почти 20 млн человек купили товары со скидкой до 90% – это в пять раз больше, чем было в 2016-м (по данным АКИТ). Для интернет-магазинов это возможность сделать месячный, а то и квартальный оборот за один день: распродать старые коллекции, освободить полки, раскачать трафик сайта, проверить на прочность инфраструктуру и отдел поддержки», – говорила менеджер одного из сервисов по продаже авиабилетов проекту Think with Google. Другое дело, что все компании действуют по-разному: кто-то играет честно, а кто-то нет.

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