Роспотребнадзор дал советы в преддверии «Черной пятницы»

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при покупке товаров в интернете в рамках акции «Черная пятница», которая состоится в эти выходные.

«Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

При этом слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже некачественного товара, поэтому лучше узнать у продавца, чем обусловлено снижение цены.

«Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций», – сказано сообщении ведомства.

Кроме того, там отмечено, что стоит опасаться фишинговых сайтов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных и сведений о платежных картах. Также стоит внимательно изучить условия и стоимость доставки товара.

От товара, купленного онлайн, в том числе и во время «Черной пятницы», потребитель имеет право отказаться, согласно закону о защите прав потребителей, и получить деньги обратно. Также покупатель может отказаться от товара ненадлежащего качества.

Газета ВЗГЛЯД писала, как обманывают покупателей в «Черную пятницу».