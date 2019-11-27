Футболиста из команды-соперника «Краснодара» не пустили в Россию

Нападающему «Базеля» Эдону Жегрове, являющемуся гражданином непризнанного Косово, запретили въезд на территорию России, где он должен был принять участие в матче группового турнира Лиги Европы против «Краснодара», сообщает Kosovan Football.

20-летний футболист из Косово провел в этом году 10 матчей за «Базель», в которых забил один гол и отдал две результативных передачи, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на косоварское издание.

«Краснодар» примет «Базель» на своем поле в четверг. Чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф турнира, краснодарцам нужна победа. В первом матче российская команда проиграла со счетом 0:5.

Отметим, что в октябре было также решено проводить матчи женских сборных России и Косово по футболу на нейтральных полях.

Россия не признает независимость Косово.