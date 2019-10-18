Матчи женских сборных России и Косово пройдут на нейтральных полях

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постановила, что команды России и Косова будут разводиться в матчах под эгидой ассоциации.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что матчи отборочного тура женского чемпионата Европы 2021 года, в которых должны встретиться сборные России и Косова, будут проведены на нейтральном поле, передает ТАСС.

Матч отбора Евро–2021 между женскими сборными Косово и России должен был пройти 4 октября в Приштине, однако был перенесен ради безопасности.