УЕФА перенес матч женских сборных России и Косово ради безопасности

УЕФА перенес матч отборочного цикла женского чемпионата Европы-2021 между сборными Косово и России, сообщили в Российском футбольном союзе.

Встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.

«Такое решение было принято по соображениям безопасности. Дата и место проведения встречи будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок», – передает РИА «Новости» сообщение РФС.

Напомним, ранее в сентябре газета ВЗГЛЯД писала, что на Западе задумались о возвращении Сербии Косова.

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