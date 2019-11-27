Известный французский социолог заявила о запрете на въезд в Россию

Пограничная служба России в среду не впустила в страну известного французского социолога Карин Клеман, которой в ФСБ якобы заявили, что она «представляет угрозу безопасности» страны, пишут СМИ.

Клеман заявила, что она прилетела в Москву в среду вечером, однако на паспортном контроле в Шереметьево ей сообщили о запрете въезда в Россию, пишет «Коммерсант».

«Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию», – заявила она.

По словам социолога, постановление ссылается на п. 1 ч. 1. ст. 27 ФЗ-114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»).

Клеман утверждает, что ей пообещали отправить обратно во Францию ближайшим рейсом. О произошедшем она проинформировала французское посольство. Также социолог собирается посоветоваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд.

«Ведь у меня и муж, и маленькая дочь – граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям», – сказала она.

Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным. Дочь социолога – россиянка. Последний год жила во Франции, где изучала движение «желтых жилетов». В Россию приехала, чтобы прочитать лекцию о нем.

«Последний год я изучаю это движение, много времени провела с региональными активистами «жилетов» и с удивлением обнаружила, что они говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах. У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям», – заявила она.

Клеман – доктор наук, специалист по низовым коллективным движениям. В Россию впервые приехала в 1994 году, чтобы собрать материал для диссертации о проблемах рабочего движения. В 1996 году вернулась в страну и прожила здесь до 2018 года.

Замужем за Шеиным состояла в 2002–2009 годах, сейчас в браке с Андреем Демидовым.