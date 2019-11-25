Юрист: Законодательство о самозащите в России весьма неэффективно

Ситуация с «пределами самообороны» в России действительно не самая лучшая, поэтому предложение Владимира Жириновского об их расширении стоит внимания, заявил газете ВЗГЛЯД российский адвокат Дмитрий Аграновский, специализирующийся в том числе на подобных делах.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский ранее заявил, что нужно законом расширить границы разрешенной самообороны. По его словам, на данный момент защищающийся может превысить ее пределы и понести уголовное наказание, хотя просто оборонял себя и свою семью от преступника.

«На сегодняшний день эти «пределы», мягко говоря, не ясны, и принцип правовой определенности в данном случае не действует, хотя должен. То есть любой защищающийся может запросто оказаться обвиняемым, потому что нигде не прописано, что он мог делать в момент нападения, а что нет», – сказал Аграновский, пошутив: «Лучше дать себя убить, чем потом отвечать за превышение пределов самообороны».

Адвокат подчеркнул, что все законы, направленные на самозащиту, у нас в стране весьма неэффективны. Также не разрешено никакое оружие, хотя по статистике везде, где оно легализовано, зафиксирован резкий спад нападений преступников.

«К сожалению, при нынешнем уровне преступности органы правопорядка не могут чисто физически обеспечить гражданам надежную защиту. В других же странах люди могут сами себя защищать, но в России это практически невозможно. Здесь работает презумпция защиты в пользу нападающего», – пояснил Аграновский.

Ранее на жительницу Химок напал насильник, против которого она использовала ножик для заточки карандашей. Девушку обвинили в причинении тяжкого вреда насильнику, что грозит 10 годами лишения свободы. Однако позже статью изменили на «превышение пределов необходимой обороны».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Жириновского может быть рассмотрено.