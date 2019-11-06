В отбившейся от насильника ножом жительнице Химок смягчили статью

Жительнице подмосковного города Химки Дарье Агений, которую ранее обвинили в причинении тяжкого вреда насильнику в Туапсе, переквалифицировали статью обвинения на более мягкую.

«Статью переквалифицировали с «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» на «превышение пределов необходимой самообороны» – это преступление небольшой тяжести, которое предусматривает до года лишения свободы <...> Мы с Дарьей в Туапсе, куда ее вызвали для ознакомления дела. Думаю, что материалы поступят в суд в течение месяца»,– сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что он и его клиентка хотят добиться полного прекращения уголовного преследования девушки в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что в отношении Дарьи Агений возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, при этом сама девушка утверждает, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось защищаться при помощи ножа для заточки карандашей.