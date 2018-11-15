Жительницу Химок арестовали за «причинение тяжкого вреда насильнику»

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...

Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      «Яндекс» представил новый телефон

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          Жительницу Химок арестовали за «причинение тяжкого вреда насильнику»

             12 декабря 2018, 18:22
          Фото: кадр телеканала «Москва 24»
          Текст: Елена Красильникова

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          В подмосковных Химках возбуждено уголовное дело в отношении девятнадцатилетней жительницы города Дарьи Агений, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, при этом сама девушка утверждает, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось защищаться.

          Отбиться, как сообщила Агений РИА «Новости», она смогла при помощи ножа для заточки карандашей.

          По словам девушки, в июне она сопровождала группу детей в лагерь, приехавшую поездом в Туапсе из Москвы. У нее оставалось пять дней на отдых, и девушка решила остаться в городе. Вечером 24 июня она вышла в магазин за водой и, возвращаясь, заметила, что ее преследует пьяный мужчина. Он начал приставать к ней, после чего схватил и прижал к стене.

          «У меня в руках был сотовый, а еще сумка с водой, там же лежала зарядка для телефона, скетчбук и пенал с маленьким ножом, которым я точу карандаши. Когда поняла, что мужчина точно идет за мной, я его достала и положила в руку под телефон», – сказала она.

          Девушка добавила, что пыталась сопротивляться, бить его телефоном и кричать, но мужчина оказался гораздо сильнее. «Он был сзади, и когда он меня нагнул, у меня высвободились руки. Я смогла раскрыть ножик и начала им махать назад. Мужчина потом убежал», – заявила Агений.

          По ее словам, она была уверена, что не нанесла серьезного вреда здоровью нападавшего, поэтому и не стала обращаться в полицию и, поменяв билеты, уехала на следующий день домой. Спустя месяц к ней на работу в детский театральный центр приехали полицейские.

          «В августе приехали трое оперов, арестовали, сказали, что я убийца, что меня посадят. И увезли меня в Шереметьево, потом мы улетели в Туапсе», – сообщила Агений.

          Выяснилось, что житель Туапсе обратился в полицию, заявив, что девушка нанесла ему серьезные увечья. В ходе очной ставки Агений узнала в своем обвинителе напавшего на нее мужчину.

          Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Агений грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

          Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что помогло спастись от насильника 10-летней девочке в Красноярском крае.


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