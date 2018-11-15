Жительницу Химок арестовали за «причинение тяжкого вреда насильнику»

В подмосковных Химках возбуждено уголовное дело в отношении девятнадцатилетней жительницы города Дарьи Агений, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, при этом сама девушка утверждает, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось защищаться.

Отбиться, как сообщила Агений РИА «Новости», она смогла при помощи ножа для заточки карандашей.

По словам девушки, в июне она сопровождала группу детей в лагерь, приехавшую поездом в Туапсе из Москвы. У нее оставалось пять дней на отдых, и девушка решила остаться в городе. Вечером 24 июня она вышла в магазин за водой и, возвращаясь, заметила, что ее преследует пьяный мужчина. Он начал приставать к ней, после чего схватил и прижал к стене.

«У меня в руках был сотовый, а еще сумка с водой, там же лежала зарядка для телефона, скетчбук и пенал с маленьким ножом, которым я точу карандаши. Когда поняла, что мужчина точно идет за мной, я его достала и положила в руку под телефон», – сказала она.

Девушка добавила, что пыталась сопротивляться, бить его телефоном и кричать, но мужчина оказался гораздо сильнее. «Он был сзади, и когда он меня нагнул, у меня высвободились руки. Я смогла раскрыть ножик и начала им махать назад. Мужчина потом убежал», – заявила Агений.

По ее словам, она была уверена, что не нанесла серьезного вреда здоровью нападавшего, поэтому и не стала обращаться в полицию и, поменяв билеты, уехала на следующий день домой. Спустя месяц к ней на работу в детский театральный центр приехали полицейские.

«В августе приехали трое оперов, арестовали, сказали, что я убийца, что меня посадят. И увезли меня в Шереметьево, потом мы улетели в Туапсе», – сообщила Агений.

Выяснилось, что житель Туапсе обратился в полицию, заявив, что девушка нанесла ему серьезные увечья. В ходе очной ставки Агений узнала в своем обвинителе напавшего на нее мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Агений грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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