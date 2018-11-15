Юная спортсменка отбилась от насильника в Красноярском крае

В городе Лесосибирске Красноярского края 10-летняя девочка смогла вырваться из рук 43-летнего мужчины, сообщает краевой СУ СК.

По предварительной версии следствия, ребенок направлялся на занятия по карате около 19.00. На девочку напал мужчина, повалил на землю, нанес несколько ударов по лицу и потребовал раздеться, сообщается на сайте ведомства.

В этот момент мимо проходила женщина, которая отвлекла злоумышленника. В этот момент девочка смогла вырваться и убежала.

Видеозапись с камер наблюдения опубликована на официальном канале ведомства в Youtube.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней», в настоящий момент он задержан.