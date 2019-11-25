Песков призвал дать экспертную оценку инициативе о допустимой самообороне

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25 ноября, понедельник | Последнее обновление — 14:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина выброса газа возле школы в Нижегородской области
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Русский Север – это и есть Россия в миниатюре
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...
Товарищи гендерки хотят власти
Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
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Последняя инстанция инакомыслия
Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
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Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
В Москве запустили МЦД
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
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