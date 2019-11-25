Песков призвал дать экспертную оценку инициативе о допустимой самообороне

Позиция относительно возможности расширения границ допустимой самообороны в России будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщила в понедельник газета «Известия», лидер ЛДПР заявил о намерении в ближайшее время внести законопроект, которым предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия.

В июле Песков сказал, что ему не известно о каких-либо инициативах изменения законодательства касательно допустимого в России уровня самообороны.