В Кремле ответили на вопрос о пределах допустимой самообороны в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о каких-либо инициативах изменения законодательства касательно допустимого в России уровня самообороны.

Так он прокомментировал случай в Забайкалье, где суд признал виновной в убийстве женщину-инвалида, защищавшую своего ребенка и себя от супруга, систематически избивавшего их.

«Сейчас это все находится в стадии общественной дискуссии. Мне не известно о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на тот счет. Также мне не известно о том, что есть какая-то обобщающая позиция на этот счет», – приводит его слова ТАСС.

По его мнению, «было бы верно проанализировать каждый конкретный случай в отдельности перед тем, как определить что-то системное в этой проблеме».

«Для этого общественные дискуссии и имеют место», – резюмировал представитель Кремля.