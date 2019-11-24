Макрона раскритиковали за синдром «польского сантехника»

Всего за год тон заявлений Эммануэля Макрона в адрес стран Восточной Европы сменился с ободряющего на уничижительный, пишет Le Monde. Президент пренебрежительно относится к региону, видя в нем угрозу для будущего Евросоюза, отмечает французское издание.

Так, в противоположность Жаку Шираку, пенявшему Восточной Европе за «упущенную возможность промолчать» по вопросу войны в Ираке, в октябре 2018 года Макрон призывал граждан Чехии и Словакии «не упускать возможности высказаться», передает ИноТВ содержание публикации французского издания.

Ситуация кардинально изменилась через год. Макрон вернулся к гораздо более традиционным для Франции представлениям о внешней политике, и за последние несколько недель своими заявлениями он не раз обижал лидеров стран региона, пишет автор статьи.

В интервью еженедельнику Valeurs actuelles французский лидер раскритиковал иммиграцию в ЕС через «нелегальные украинские и болгарские банды», заметив, что предпочитает законных переселенцев из Гвинеи и Кот-Д’Ивуара. По мнению автора статьи, таким образом президент страны «перенял старый французский синдром «польского сантехника», когда в каждом мигранте с востока видится фактор социального дэмпинга».

Позднее в интервью журналу Economist Макрон обрушился с критикой на Боснию и Герцеговину, назвав ее балканской «бомбой замедленного действия» из-за проблемы возвращения на родину сирийских джихадистов.

По мнению автора публикации, еще больше шокировало Восточную Европу использование этого аргумента для оправдания своего вето на открытие процедуры вступления Северной Македонии в ЕС.

Le Monde обращает внимание, что параллельно с этим Макрон призывает «переосмыслить» связь с Россией, а также заявляет о «смерти мозга» НАТО, что вызывает негодование на востоке Европы.

Автор статьи также указывает на то, что Макрон изменил отношение к премьеру Венгрии Виктору Орбану, хотя во времена подготовки к выборам в Европарламент сделал его наряду с другими нелиберальными лидерами своим главным противником.

Лавируя между стратегическим выбором и прерогативными заявлениями, французский лидер со своей новой восточной политикой рискует повернуться спиной к тем в регионе, кто мечтал о либеральных идеалах Макрона, заключает французское издание.

Ранее в воскресенье Le Figaro, продолжая анализ заявлений Макрона о «смерти мозга» НАТО, написала, что участники Североатлантического альянса, недавно отпраздновавшего своего 70-летие, все больше расходятся в своем видении угроз и приоритетов. Французская газета считает, что эта тенденция может привести к медленной смерти НАТО.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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