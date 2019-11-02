Посла Франции вызвали в МИД Украины после слов Макрона об украинских бандах

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно «украинских банд», заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

По словам Зеленко, французский дипломат заверил МИД Украины, что у Парижа нет «претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией». В ведомстве утверждают, что «слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства [граждан Украины], были выдернуты из контекста», передает РИА «Новости».

Ранее Макрон, говоря о проблеме незаконной миграции, в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

Напомним, в июле была выявлена схема переправки преступников-нелегалов в ЕС с территории Украины. Тогда же стало известно, что большинство нелегальных мигрантов, задержанных в Польше в 2018 году, оказались гражданами Украины.

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