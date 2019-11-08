Босния и Герцеговина потребовала от Парижа разъяснений из-за интервью Макрона

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич вызвал французского посла в Сараево Гийома Русона в связи с рядом высказываний президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Комшича, он вызывает «на разговор посла Франции для разъяснения позиций, которые высказал президент Франции», передает ТАСС.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist назвал Боснию и Герцеговину «бомбой замедленного действия», которая «тикает возле Хорватии» и сталкивается с проблемой возвращения джихадистов. По его мнению, главная проблема на Западных Балканах не Северная Македония и Албания, а именно Босния и Герцеговина. Заявления Макрона были очень болезненно приняты в Сараево.

В том же интервью французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД России отметила, что оценка Макрона полностью отражает сложившуюся ситуацию, а также увидела подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.