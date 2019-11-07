Захарова увидела в словах Столтенберга подтверждение «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России иронично прокомментировала ответ генсека НАТО Йенса Столтенберга на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса.

Столтенберг заявил, что «НАТО остается сильным, а Европа и США наращивают коллективную оборону». Захарова в своем Facebook прокомментировала его слова смеющимися смайлами и заметила: «Так и Макрон про это».

Ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Он пояснил, что в альянсе «нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками», и призвал Европу думать о себе «как о самостоятельной геополитической силе».

Захарова отметила, что его оценка полностью отражают современную ситуацию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с Макроном.