Пушков оценил «доходчивое» объяснение Трампа отношения к Украине

Сенатор Алексей Пушков отметил, что президент США Дональд Трамп доходчиво объяснил, как он относится к Украине.

«Трамп заявил, что «любит украинский народ» (с чего бы это? он его в глаза не видел), но деньги давать Украине не хочет, т.к. это «третья самая коррумпированная страна мира». Т.е., шлю вам свою любовь, но не деньги, ибо у вас их разворуют. Доходчиво. Так Трамп относится к Украине», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Трамп, объясняя приостановку военной помощи Украине, заметил, что США не должны «давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью».

До этого СМИ сообщали, что Киев не получил 35 млн долларов военной помощи США.