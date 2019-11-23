Трамп не захотел давать деньги коррумпированной Украине

Глава американского государства Дональд Трамп объяснил приостановку военной помощи Украине.

Комментируя приостановку помощи, Трамп спросил, почему США должны «давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью», передает RT со ссылкой на Fox News

По его словам, Украина – «очень коррумпированная страна». Трамп заявил, что она, «как известно», является третьим по уровню коррупции государством в мире.

Однако Трамп заверил, что «любит украинский народ».