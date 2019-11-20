США задержали выделение Украине военной помощи

Украина не получила более 35 млн долларов военной помощи США, деньги в данный момент находятся на американских счетах, сообщают американские СМИ.

Издание The Los Angeles Times со ссылкой на конгрессменов и документ Пентагона сообщает, что 35,2 млн долларов из общего объема помощи «не покинули министерство финансов США», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Пентагона Карла Глисон подтвердила, что данная сумма пока не направлена Украине, однако не стала назвать причину задержки. По ее словам, военная помощь будет предоставлена «в течение нескольких ближайших недель».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не готовы вечно оказывать Киеву военную помощь, и Вашингтон надеется на договоренности между Россией и Украиной.

При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы «сопротивляться русским».

Напомним, задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Трампу. Демократы предполагают, что глава Белого дома ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи.

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