Волкер заявил, что не заставлял Киев расследовать дело Байдена

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний по импичменту президента Дональда Трампа заявил, что не требовал от Киева расследовать деятельность Джо Байдена.

По словам Волкера, он «никогда не знал и не участвовал сознательно в попытках» заставить Киев провести такое расследование, никогда не обсуждал Байдена с украинскими властями и не участвовал в телефонных переговорах Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, которые спровоцировали расследование по импичменту.

Кроме того, по словам Волкера, он не был в курсе того, что военная помощь Украине могла быть связана с требованием расследования по Байдену, передает РИА «Новости».

«Я не знал о какой-либо связи между задержкой помощи по безопасности и тем, чтобы Украина проводила расследования. Никто никогда мне этого не говорил, и я никогда не говорил украинцам о наличии такой связи», – заверил Волкер.

Кроме того, он сказал, что не верит обвинениям в коррупции против Байдена. По его мнению, они «продиктованы частными интересами и не заслуживают доверия».

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

По мнению Трампа, Байден-старший добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования. Также была обнародована схема получения сыном Байдена денег от украинской компании Burisma.

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