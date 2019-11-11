Обнародована схема получения сыном Байдена денег от украинской компании Burisma

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер получал деньги украинской нефтегазовой компании Burisma через фирму Rosemont Seneca Boa, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Представляю новые факты международной коррупции, в которой задействованы высшие должностные лица Украины и США. Речь идет о почти 4,9 млн долларов убытков бюджету нашей страны», – передает его слова ТАСС.

По словам Деркача, Хантер Байден и его бизнес-партнер, владелец компании Rosemont Seneca Boa Девон Арчер входили в совет директоров Burisma. Через Rosemont Seneca Boa Хантер Байден получал деньги. Деркач ссылается на банковскую выписку Morgan Stanley, которая свидетельствует, что с мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила компании Rosemont 4 млн 817 тыс. долларов, а та, в свою очередь, перечислила Хантеру Байдену вознаграждение в размере 871 тыс. долларов.

Депутат также сообщил, что ранее подразделение финансовой разведки Латвии передало Генпрокуратуре и Госфинмониторингу Украины материалы, которые свидетельствуют о причастности Байдена-младшего к коррупционным схемам.

Общее количество средств, которые, по данным Деркача, были перечислены Burisma в пользу двух компаний-посредников и Хантера Байдена, составляет не менее 16,5 млн долларов.

В четверг украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко также рассказал, что Хантер Байден снимал миллионные суммы со счетов украинской газовой компании Burisma, а ФБР занималось сокрытием скандала.