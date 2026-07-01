Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

Tекст: Антон Антонов

Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

«Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.