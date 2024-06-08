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Израильские военные освободили в Газе четырех заложников
Израильская армия сообщила об освобождении в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин
Израильские военные во время операции в секторе Газа освободили четырех израильтян, удерживавшихся палестинскими радикалами в заложниках с 7 октября 2023 года, среди них есть имеющий российское гражданство Андрей Козлов, сообщили в Армии Израиля.
Сообщается, что операция проводилась возле лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Были освобождены четыре заложника: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), у которого есть российское гражданство, передает ТАСС.
По данным израильской армии, всех их доставили в больницу «Шиба» возле Тель-Авива для прохождения медосмотра.
Ранее радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала новое видео с обращением, предположительно, Александра Труфанова – гражданина России и Израиля, похищенного во время палестинского нападения на Израиль в октябре.