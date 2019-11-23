Китайский журналист назвал причину быстрого старения россиянок

Россиянки «стареют намного быстрее», чем китаянки, считает журналист китайского портала Sohu. Автор публикации назвал главные факторы, которые, по его мнению, приводят к такому результату.

«Однако, по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее», – приводит его слова РИА «Новости».

Это происходит из-за того, что россиянки после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше, пишет автор статьи.

При этом важнейшим фактором, считает он, является генетика. «Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», – говорится в статье Sohu.

Автор публикации также отмечает, что Россия находится в Северном полушарии, поэтому там холодно круглый год. Жители страны в условиях такого климата привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, указывает он.

«На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни», – заключает журналист.

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в комментарии радиостанции «Говорит Москва» раскритиковала китайского журналиста за незнание темы. «Он ничего не знает про Россию и тем более про российских женщин. Есть такое выражение: «В 45 баба ягодка опять». Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит – это да. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией», – подчеркнула она.

В то же время Сябитова согласилась, что россиянки начинают меньше ухаживать за собой после заключения брака. «Может, это некая национальная особенность. Российская женщина, к сожалению, расслабляется. Дойдя до определенной цели, получив результат, то есть мужа, она своей внешности уделяет не особое внимание», – отметила она.

«Говорят, что российская женщина одевается всегда красиво на работу, а придя с работы – раздевается. У восточных женщин наоборот: мы красоту наводим для своего мужчины, то есть, мы дома выглядим лучше, чем на улице. Поэтому, наверное, паранджу носят», – предположила Сябитова.

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