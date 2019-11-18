Ученые определили причину роста живота с возрастом

Группа ученых из США и Германии выяснила, почему у людей с возрастом начинает расти живот, результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

С возрастом у человека уменьшается возможность сжигать жир, который начинает откладываться в организме. Наиболее заметно скопление жира в брюшной полости, такой тип жира называется висцеральным, его избыток может привести к развитию диабета, ожирения и другим заболеваниям.

Ученые под руководством профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины Виша Дип Диксит выяснили, что у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире внезапно начинают разрастаться, что становится причиной нарушения обмена веществ и возникновения воспаления, сообщает РИА «Новости».

Ученые полагают, что у молодого организма при попадании инфекции В-клетки увеличиваются, а после устранения инфекции снова сокращаются до исходного размера. По мере старения они перестают уменьшаться и остаются в брюшном жире.

«Это вызывает предрасположенность к диабету и нарушению обмена веществ», – говорит Диксит.

Учеными было установлено, что жировые В-клетки разрастаются, получая сигналы от близлежащих макрофагов. Однако защитить организм от возрастных заболеваний обмена веществ можно, уменьшая сигнал макрофагов и удаляя жировые клетки, что поможет повернуть процесс экспансии В-клеток в обратную сторону.

Препараты, нейтрализующие В-клетки, уже используются для лечения некоторых разновидностей рака. Ученые намерены проверить эффективность воздействия этих препаратов на плохо работающие жировые В-клетки, чтобы найти способ улучшить здоровье пожилых людей и предотвратить возрастные заболевания.

На сегодняшний день в препаратах для защиты от сердечных заболеваний используется вещество цитокин IL-1B, снижающее экспрессию белков, которые управляют ростом В-клеток.

«Нужно изучить, может ли этот препарат снизить рост В-клеток в брюшном жире у пожилых людей», – добавил Диксит.

Ранее академик РАН рассказал о способах сохранить здоровье после 35 лет.