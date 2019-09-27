Академик РАН рассказал о способах сохранить здоровье после 35 лет

После 35 лет каждый человек должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови. Превышение нормы может указать на заболевания сердечно-сосудистой системы, заявил директор клиники госпитальной терапии им. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков.

Беленков, являющийся президентом Общества специалистов по сердечной недостаточности, рассказал, что превышение нормы по весу, давлению, уровню холестерина и глюкозы указывает на заболевания сердечно-сосудистой системы, передает РИА «Новости».

Он сказал, что нужно также измерять окружность талии. Если она превышает 85 сантиметров у женщин и 95 у мужчин, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор добавил, что в России именно этими болезнями вызвано около 48% смертей.

Кроме того, заметил Беленков, 87% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, не достигая целевых уровней давления. Из-за этого сердце работает под нагрузкой постоянно.

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