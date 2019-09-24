Назван продукт для борьбы с ожирением

Американские ученые заявили, что ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения.

Ученые предложили отказаться в пользу орехов от обработанного мяса, шоколада и хлебобулочных изделий. Но при этом можно есть только половину суточной нормы орехов, то есть 14 граммов. Так, по их мнению, можно снизить риск набора лишних килограммов и ожирения на 23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около 300 тыс. человек, за состоянием которых наблюдали более 20 лет.

Ранее Минздрав России привел данные по количеству пациентов с диагнозом «ожирение» в разных регионах за 2018 год. А бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал причины роста числа россиян с установленным диагнозом «ожирение».

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