Онищенко объяснил бум ожирения в России

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал причины роста числа россиян с установленным диагнозом «ожирение».

Онищенко в комментарии Ura.ru подчеркнул, что на ожирение влияет комплекс факторов, в том числе отсутствие режима питания, потребление множества углеводов, особенно в среде небогатого населения, малоподвижность.

Лидерство Алтайского края, Курганской и Тюменской областей в рейтинге российских регионов по количеству зафиксированного ожирения на 100 тыс. человек Онищенко назвал выявленной статистической особенностью. По его словам, особых причин для первенства этих регионов нет.

«У молодежи и людей среднего возраста есть отдельная проблема – фастфуд. Они могут есть между делом, почти всегда», – добавил Онищенко.

Ранее в субботу Минздрав привел данные по количеству пациентов с диагнозом «ожирение» в разных регионах за 2018 год.

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