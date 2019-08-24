Названы регионы-лидеры по ожирению

Минздрав привел данные по количеству пациентов с диагнозом «ожирение» в разных регионах за 2018 год.

По данным Минздрава, в 2013 году всего в России было зарегистрировано 1,4 млн пациентов с диагнозом «ожирение», а в 2018 году их стало уже более 2 млн человек, передает RT.

Больше всего пациентов с таким диагнозом в 2018 году зафиксировано в Алтайском крае, где на 100 тыс. населения приходится 5566,9 случая ожирения.

Далее идут Курганская область (2711,4 случая), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

А наименьший уровень заболеваемости ожирением наблюдается в Приморском крае – 387,6 случая на 100 тыс. населения. Также среди регионов с невысоким уровнем заболеваемости ожирением называются Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), Калининградская область (618,3) и Якутия (627).

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