За лишний вес будут штрафовать?

Главный санитарный врач России Анна Попова выступила в четверг с сенсационным намеком – она дала понять, что на часть российского общества с лишним весом можно воздействовать юридически. Начала она, правда, издалека, назвав первостепенной задачу повышения качества питания. Вся первая половина ее беседы с РИА «Новости» посвящена именно здоровому питанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля Минздрав отчитывался, что в России больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет. Но, посетовала Попова, дети тоже пухнут. «Избыточная масса тела встречается почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста», – сказала она.

Дальше Попова призвала обратить внимание на зарубежный опыт. И именно эти ее тезисы взбаламутили российскую блогосферу. Например, в Японии, рассказала Попова, действует «Метабо-закон», согласно которому каждый подданный 40–75 лет должен ежегодно проходить замер талии.

«Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (90 см), в то время как для женщин – это 31,5 дюйма (80 см). В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (102 см)», – утверждает Попова. Если талия превышает норму, японец обязан посещать сеансы консультирования. «Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 млн долларов», – сообщила главный санитарный врач.

Блогосфера восприняла «пробный шар» Анны Поповой как прямой призыв штрафовать за лишний вес. Причем многие поспешно трактовали это так, что наказывать будут не компании, а рядовых граждан. «Это нарушение моих личных границ государством, прямо жесткое такое, – возмутилась одна из блогерш. – Во-вторых, почему мужикам 90, а женщинам 80? Что за логика странная?»

«В случае с ожирением это не работает», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, комментируя намеки главы Роспотребнадзора. «Нет чтобы хорошее что-нибудь предложить, например, поощрять тех, у кого с талией все хорошо, или поощрять тех, у кого объем снижается, но мы почему-то перенимаем опыт, где надо штрафовать. Эта госпожа Попова не пробовала свою талию измерить?» – иронизировал диетолог.

Многие также вспомнили шумную историю стюардесс Аэрофлота, которым начальство предъявляло претензии по поводу стройности. Одна из стюардесс решилась судиться и в итоге суд она выиграла. Другие вспомнили, как пытались министры обороны – сперва Сердюков, а потом и Шойгу – побороть такую застарелую и всем известную проблему, как ожирение нашего генералитета. Шеф МВД Колокольцев год назад тоже издал приказ, согласно которому «ожирение» стало одним из официальных поводов к увольнению из полиции. Правда, пока о массовых кадровых чистках по этой линии не слышно.

Предшественник Поповой на посту главного санитарного врача, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отверг идею штрафовать рядовых граждан за лишний вес.

«Глупость, глупость полная! Хотя бы потому, что если человек полный, то, может быть, у него диабет. Какое тут может быть наказание? Да и вообще сама эта идея какого-то всеобщего наказания – глупость, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Другое дело, когда на фирме сотрудники сами соглашаются следить за собой. В цивилизованной компании существует корпоративная этика, в том числе забота о здоровье. Люди идут на эти ограничения осознанно, добровольно. И это правильный подход».

«Между прочим, в Токио в каждом районе есть дешевые общедоступные бассейны, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Владимир Кистанов. – Создайте в каждом дворе в Москве бассейны за сто рублей и бесплатные «коробки» для занятия спортом – вот и все. Не фитнес-центр, где абонемент стоит миллион рублей, а бесплатный бассейн. И не нужно никаких законов – это всё чиновничьи забавы. Чтобы люди не набирали лишний вес, нужно дать людям хорошую зарплату, чтобы люди питались не картошкой и макаронами, а высококачественными продуктами».

В чем японист согласен с Поповой, так это в необходимости вести государственную пропаганду здорового образа жизни.

На самом деле Попова выразилась не совсем корректно (возможно, ее подвели ассистенты, готовившие справку о зарубежном опыте). В Японии действительно с 2008 года действует подобный закон, однако касается он отнюдь не всех подданных, а только работающих. Действительно, в рамках ежегодных диспансеризаций сотрудники государственных и частных компаний 40–74 лет должны замерять талию. Но если ее размер превышает норму, им просто рекомендуется обратиться к врачу. Никакие штрафы для самих толстяков или для работодателей в законе не упоминаются.

Что касается требований к самой талии, то японцы взяли свои дюймы отнюдь не с потолка – они соответствуют рекомендациям Международной федерации диабета. Это медики установили нормы, по которым определяют, есть ли ожирение. И, как это не досадно для феминисток, нормы эти действительно разные для мужчин и для женщин. Более того – они варьируются в зависимости от расы и даже от страны.