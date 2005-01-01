Диетолог предложил поощрять россиян за тонкую талию

«В случае с ожирением это не работает», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, комментируя интерес главы Роспотребнадзора Анны Поповой к практике ограничения объема талии, превышающей 90 сантиметров, по примеру Японии.

«Нет чтобы хорошее что-нибудь предложить, например, поощрять тех, у кого с талией все хорошо, или поощрять тех, у кого объем снижается, но мы почему-то перенимаем опыт, где надо штрафовать. Эта госпожа Попова не пробовала свою талию измерить? Все у нее с ней нормально?» – поинтересовался диетолог.

Гинзбург считает, что ожирение – проблема, уходящая в эволюционную природу человека. «Человек все время жил впроголодь и все его пищевые и поведенческие инстинкты затачивались на то, чтобы выжить. В результате у него сформировалось понимание, что пищу надо есть при любом удобном случае, и чем она жирнее и слаще, тем содержательнее и богаче», – пояснил собеседник.

По мнению Гинзбурга, это привело к тому, что когда люди оказались в условиях изобилия питания, инстинкты начали работать против них. «Для того чтобы научить человека правильно питаться, потребуется обучение, образовательная программа, прививание культуры здорового образа жизни; если человек движется в нужном направлении, его нужно поощрять и ни в коем случае не наказывать. Не обращался год к врачам – поощрение. Уменьшилась окружность талии – поощрение», – считает диетолог.

Гинзбург пояснил, что окружность талии является показателем абдоминального ожирения, которое протекает с грубыми нарушениями обмена веществ, в отличие от доброкачественного типа ожирения, при котором у женщины увеличивается объем бедер и ягодиц.

«Хоть женщинам оно и не нравится, но с медицинской точки зрения это является метаболически здоровым. Абдоминальное ожирение можно назвать злокачественным, потому что его основными последствиями являются три заболевания, сводящие человека в могилу: артериальная гипертония, сахарный диабет второго типа и атеросклероз», – рассказал диетолог.

По словам Гинзбурга, 56% всех смертей в России связаны с последствиями метаболического синдрома, поэтому любая программа с тактикой, позволяющей что-то сделать с абдоминальным ожирением, должна приветствоваться, считает собеседник.

Эксперт также уточнил, что показатель объема талии 90 см для женщин считается высоким, а для мужчин является вариантом нормы. У мужчин «проблемы» начинаются от талии объемом больше 100 см, а у женщин – от 82-88 см, пояснил медик.

Напомним, Роспотребнадзор, изучая варианты борьбы с ожирением, заинтересовался запретом иметь талию более 90 сантиметров, существующим в Японии. Согласно данному ограничению, государство обязывает граждан, чья талия превышает законную норму, регулярно консультироваться с врачами. А для компаний, которые не заботятся о здоровье сотрудников, предусмотрены штрафы, достигающие 19 млн долларов.