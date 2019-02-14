В России задумались об измерении талии у граждан

Роспотребнадзор заинтересовался существующим в Японии запретом иметь талию более 90 сантиметров, изучая варианты борьбы с ожирением в России, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор проводит работу над повышением качества питания в России и поэтому внимательно изучает опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, где понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни, сказала Попова в интервью РИА «Новости».

«Например, в Японии в рамках программы «Спасение нации» действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», – сказала она.

Она отметила, что, по мнению правительства Японии, правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (около 90 см), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (около 80 см).



«Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 млн долларов», – сказала она.

Также Попова рассказала, что при получении гражданства Новой Зеландии необходимо предъявить справку о том, что индекс массы тела не превышает 35.

«Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как они связаны с долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья» – отметила она.

Она добавила, что вопрос приемлемости наиболее эффективных практик для граждан России будет проработан.



«Хотя показатели безопасности продуктов на полках говорят о том, что ситуация стабильная, она не ухудшается, но вот показатели качества, это то, что сегодня требует дополнительного регулирования и создания системы: как системы обеспечения качества, так и системы контроля качества», – уточнила она.

В начале февраля Минздрав сообщал, что в России больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет.

В декабре были названы регионы России, где больше всего распространено ожирение.