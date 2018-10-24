Названы регионы России, где больше всего распространено ожирение

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации перечислила регионы, где больше всего распространено ожирение, в этих субъектах также самая высокая заболеваемость диабетом.

«Сегодня по данным статистики наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

Ранее Голикова сообщала, что число россиян с диагнозом «ожирение» за 2017 год увеличилось на 6%. По ее сведениям, количество граждан России с этим недугом достигло почти 2 млн человек, из которых 322 тыс. – дети.

В августе 2018 года Росздравнадзор констатировал, что показатели заболеваемости ожирением в стране за пять лет выросли на 30%.