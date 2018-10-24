Число россиян с ожирением приблизилось к 2 млн человек

Вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила, что, по данным за 2017 год, число россиян с диагнозом ожирение практически достигло 2 млн человек, 322 тыс. из которых – дети.

«Только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6% и составило практически 2 млн человек, среди которых 322 тыс. – это дети», – приводит ТАСС слова Голиковой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о проблеме ожирения в России.