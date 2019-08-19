Минздрав предложил устраивать на предприятиях физкульт-брейки

Минздрав предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников для снятия напряжения и стресса, следует из разработанной экспертами министерства программы «Укрепление здоровья работающих».

«Организация физкульт-брейков на предприятии. Цель – снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», – передает РИА «Новости» текст программы.

Для физкультурной паузы необходимо разработать комплекс упражнений, предполагается, что физкуль-брейки будут проводиться не менее одного раза в день.

Кроме того, для сохранения психологического здоровья Минздрав предложил создать комнаты психоэмоциональной разгрузки.

Напомним, в субботу Минздрав предложил урезать зарплаты курящим работникам.

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