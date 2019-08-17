Минздрав предложил урезать зарплаты курящим работникам

Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работникам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

В рамках программы руководству советуют снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.

Также предлагается размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Таким образом, как утверждают в Минздраве, можно заменить перекуры.

Кроме того, следует проработать вопрос о помощи по отказу работников от курения: такие меры, по мнению авторов документа, нужно включить в пакет добровольного медстрахования.

Также предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.

Конкурсы и соревнования между сотрудниками предприятий помогут бороться с вредной привычкой, утверждают в Минздраве.

Ранее Минздрав поддержал запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как их использование может наносить вред здоровью посетителей.