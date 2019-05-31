Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как их использование может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении указывается, что Минздрав «поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции», и «потребление кальянов не является исключением», передает РИА «Новости».

Научные исследования доказывают, что курение кальяна представляет значительную опасность для здоровья, так как оно связано с увеличением частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижением легочной функции, а также опухолями головы, пищевода, легкого и изменения работы иммунитета.

Кроме того, курение кальяна сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, таких как туберкулез.

При этом опасность представляют и бестабачные кальяны. По данным исследований, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний, так как само устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.

«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков», – уточнили в пресс-службе.

В целом курение кальяна в кафе и ресторанах наносит вред здоровью работников и посетителей, подчеркнули в Минздраве.

Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением – Всемирный день без табака (World No Tobacco Day).

День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

Ранее сообщалось, что в России намерены признать подакцизными кальяны и электронные сигареты.

Кроме того, власти планируют ввести штраф за вовлечение молодежи в курение вейпов и других альтернатив сигаретам.