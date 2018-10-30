Власти задумали бороться с вовлечением детей в имитацию курения

Штраф до пяти тысяч может грозить тем, кто вовлекает молодежь в курение вейпов и других альтернатив сигаретам. С инициативой выступили столичные депутаты. Среди региональных законодателей идет настоящая кампания по запрету продажи «электронных сигарет», с которыми подростки заявляются уже и на уроки. Но в вейп-индустрии опасаются: борьба с «дымом и паром» может принять недетский оборот.

Во вторник в городе Первоуральске, что в Свердловской области, в одной из школ прямо во время урока взорвался вейп. Электронную сигарету притащил подросток, которому, как сообщает НСН, вздумалось не только покурить, но и поиграть. Он вытащил батарейку из вейпа, и в определенный момент она взорвалась. После хлопка учительница выбежала в коридор, детей вывели. Но потом учительница в «воспитательных целях» вернула их в класс, сказав, что урок не отменяется. «Сказала: «Теперь сидите и дышите», – передает слова школьников региональный портал 66.ru.

«По итогам начавшейся проверки полиция Первоуральска примет соответствующее процессуальное решение. Кроме того, с учащимися будет проведена профилактическая работа с целью недопущения подобных происшествий впредь», – сообщил «Росбалту» официальный представитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Оставив за скобками вопрос о том, педагогично ли поступила учительница, заставив дышать паром от вейпа всех учеников, а не только курильщика (и вопрос о том, почему вообще педагог допустил, чтобы на уроке кто-то «дымил»), отметим: электронные заменители обычного «курева», содержащие тот же никотин, становятся все популярнее среди молодых людей.

Пока в Первоуральске ведут разъяснительную работу, в Волгоградской области, например, еще в октябре принят закон о запрете продажи электронных сигарет подросткам. В Петербурге такой закон был принят ровно год назад, а несколько недель назад заксобрание Северной столицы подготовило законопроект, делающий недоступными для несовершеннолетних вейп-клубы и кальянные. Во вторник стало известно, что региональные депутаты в Алтайском крае выступили с инициативой запретить продавать подросткам «электронные системы доставки никотина и жидкости для него».

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В кампанию включилась и Московская городская дума. «Депутаты Мосгордумы одними из первых выступили с конкретными законодательными предложениями по регулированию проблемы «вейпов» и использования других устройств, имитирующих курение табака», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД спикер столичного парламента Алексей Шапошников. Депутаты МГД предполагают рассмотреть этот законопроект в первом чтении уже в среду.

Шапошников пояснил: в федеральном законодательстве пока что не прописаны правила, ограничивающие продажу и использование в общественных местах таких устройств. Впрочем, в Госдуме уже находится на рассмотрении несколько законопроектов, «предполагающих запрет на «курение» в общественных местах вейпов и электронных сигарет, в том числе и проект, внесенный столичным парламентом», сообщил председатель Мосгордумы.

Что касается отдельно взятой столицы, то московские законодатели предполагают установить следующие правила: за вовлечение несовершеннолетних «в процесс использования устройств, имитирующих курение табака» наказывать штрафом в полторы–три тысячи рублей. Должностное лицо за аналогичный проступок предлагается штрафовать в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей.

«Если нарушают родители или законные представители несовершеннолетних», или те, на кого «возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, то их предлагается штрафовать на четыре–пять тысяч рублей», – пояснил Шапошников.

Впрочем, возникает сразу несколько вопросов – что понимается под «вовлечением» и как правоохранителям доказать его факт.

«И реклама, и продажа, и предложение будут запрещены.

Прежде всего, конечно, продажа», – прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД Людмила Стебенкова, глава профильного комитета Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Приобщение к чему предлагают запретить законодатели? Вейп – это фактически ингалятор, предназначенный для термического испарения – и доставки никотина (либо пара или аэрозоля без никотина, но, как правило, это все-таки заменитель сигареты). Кроме того, к тому же классу заменителей относятся устройства для нагревания табака – IQOS и его аналоги. Табачный стик – трубочка, которая вставляется в «айкос» вместо дыма, из него выделяется аэрозоль, содержащий частицы табака, что, по утверждению производителей, уменьшает вред для здоровья. «В организм человека поступает почти на 95% меньше вредных элементов, чем от обычных сигарет», – утверждают продавцы. Похожие заявления о меньшем по сравнению с традиционными сигаретами вреде делают и производители вейпов с жидкостями.

С другой стороны, еще в 2008 году Всемирная организация здравоохранения заявила: электронные сигареты не являются доказанным средством никотинозамещающей терапии. ВОЗ рекомендовала продавцам незамедлительно убрать со своих сайтов и из рекламных проспектов любые утверждения о том, что ВОЗ рассматривает его в качестве безопасного и эффективного средства, облегчающего прекращение курения. Переход на вейпы никак не облегчает отказ от традиционного курения табака, говорится в опубликованном на днях исследовании американского Университета Огайо, которое основывается на итогах изучения нескольких сотен курильщиков. Кроме того, по данным американского Управления по контролю качества продуктов (FDA), в жидкостях для вейпов нескольких производителей был обнаружен канцероген – табак-специфичный нитрозамин.

На конференции ВОЗ 2014 года (прошедшей, к слову, в Москве) специалисты из всемирной организации призвали: к электронным сигаретам должны применяться те же ограничения по продаже и рекламе, что и к обычным. В ВОЗ также рекомендовали запретить вейпы, где используются жидкости со вкусовыми добавками: как раз чтобы снизить привлекательность для подростков.

«Само по себе курение несовершеннолетних недопустимо. Родители, вообще-то, несут ответственность за то, что их ребенок курит, – продолжает депутат Стебенкова. – Абсолютно доказано, что все эти средства, имитирующие курение, не являются способами уйти от курения. Поэтому их предложение, естественно, будет штрафоваться. Если же родители хотят отучить своего ребенка от курения, они должны отвести его к врачу. Есть специальные диспансеры, методики, которые позволяют вылечить табакокурение».

В московском законопроекте, который должен запретить приобщение подростков к вейпингу, перечисляются, пожалуй, все разновидности заменителей сигарет. «Это электронные системы доставки никотина (и продуктов, не являющихся никотином), а также кальяны, в том числе электронные. Сюда же относятся приспособления для нагревания табака и другие устройства, имитирующие курение табака. В том числе это такие новинки, как устройства для нагревания табака под названием IQOS, Ploom TECH, Glo и другие», – перечислил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Заметим, что производители вейпов заверяют: они сами выступают за запрет продажи этих устройств подросткам. «Мы эту инициативу лоббировали несколько лет назад, встречались с депутатами Мосгордумы, Госдумы, но к нам тогда не прислушались и сейчас нашу инициативу выдают за какую-то новацию, борьбу за здоровье граждан, хотя сам рынок просил ввести подобное регулирование, – сказал газете ВЗГЛЯД основатель движения вейперов и представителей вейп-индустрии VapeRussia Александр Васильев. – В итоге

ввели кучу несвоевременных запретов, уничтожили индустрию и теперь принимают какие-то непонятные несвоевременные меры».

Под несвоевременными запретами он имеет в виду ряд новаций общероссийского масштаба. «Запрещается с Нового года употребление электронных сигарет там же, где запрещено курение, повышается акциз на жидкость электронных сигарет, – напомнил он. – И вот еще ограничение продаж несовершеннолетним: единственный позитив среди этих мер». В результате по отрасли нанесен серьезный удар. «Отрасль уже де-факто ушла в тень. Очень мало производителей осталось, а те, более или менее крупные, кто остались, работают по серым схемам, – говорит Васильев. – Раньше рынок стремился к максимальной прозрачности, но в итоге его загнали в невозможные условия, и сейчас ситуация деградирует все больше и больше».