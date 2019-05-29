В России намерены признать подакцизными кальяны и электронные сигареты

Правительство предлагает признать подакцизными помимо сигарет также кальяны, электронные сигареты и вейпы.

«Есть некоторые дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс <...> подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны», – сообщил представитель пресс-службы правительства ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти планируют ввести штраф за вовлечение молодежи в курение вейпов и других альтернатив сигаретам.