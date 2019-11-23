Для ВМС Украины предложили собрать «посылочку из унитазов»

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отреагировал на высказывание командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о «некомплектном» состоянии возвращенных Россией военных кораблей, предложив отправить Киеву «посылочку из унитазов».

Толстой сказал в эфире НСН, что «украинцы негодуют, говорят, что корабли испорчены», так как «на них не хватает деталей, каких-то лампочек, и, самое главное, унитазов», передает РИА «Новости».

Однако «ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте».

«Отсюда вопрос: что они, выбросили их что ли, когда получили корабли?», – отметил Толстой.

Он также предложил собрать для ВМС Украины «посылочку из унитазов».

Напомним,возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

В ФСБ заявили, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД