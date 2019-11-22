Организатор «убийства» Бабченко рассказал об угрозах Порошенко убить его семью

Организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который ранее в пятницу вышел на свободу, рассказал об угрозах бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Герман сообщил, что признался в попытке убийства, хотя изначально отрицал это, из-за того, что его «поставили перед выбором».

«Или я подписываю свою вину, либо по приказу Порошенко убивают меня и мою семью. Вот такая цена украинской демократии, СБУ и 250 миллионов долларов, которые хотели выудить у Америки под дудку «русского следа». Правда, миленькая держава?», – сказал Герман в интервью газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что согласился не сразу, при этом ему пришлось «поторговаться». «Конечно, не сразу. Я с юристами, адвокатами разговаривал. И отец знал. Он умер, к сожалению, не дождался меня», – добавил Борис Герман.

Напомним, в конце мая 2018 года произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге Службы безопасности Украины.

Однако в убийстве был обвинен бизнесмен Борис Герман. Ему вынесли приговор в 4,5 года заключения.