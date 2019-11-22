Россию обеспокоила судьба советских памятников в Молдавии

Посольство России в Молдавии осудило очередной случай вандализма в отношении памятника советским солдатам в республике. Из-за этого инцидента в адрес министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии была направлена соответствующая нота.

В пресс-службе диппредставительства указали, что в Молдавии был совершен очередной «позорный акт осквернения памяти героев Великой Отечественной войны», передает ТАСС.

«На этот раз вандалы разбили мемориальную плиту лейтенанта В.Е. Суворина, который, командуя пулеметным взводом, в течение двух дней июля 1941 года держал оборону против превосходящих сил фашистских захватчиков. На памятник были нанесены оскорбительные надписи в адрес наших предков, ценой своих жизней, подаривших нам мирное небо над головой», – рассказали в посольстве.

Сотрудники российского ведомства выехали на место происшествия и встретились с представителями местных властей. Поиск вандалов уже начался.

Администрация села Кошница, в окрестностях которого произошел инцидент, со своей стороны предприняла меры для скорейшего восстановления памятника.

Как отмечают в посольстве, «попытки отдельных маргиналов исказить общественное мнение, представляя освободителей в виде «оккупантов», не встречают поддержки у братского нам молдавского народа-победителя».

Отмечается, что за последние полгода это третий случай вандализма в отношении памятников советским солдатам в Молдавии.

Ранее руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович сообщил, что в селе Кошница вандалы разбили мемориальные плиты, установленные советским солдатам-участникам боев 1941 года.

До этого стало известно о случае вандализма на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.