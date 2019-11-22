Депутат Горелкин отозвал законопроект об IT-гигантах

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин направил в профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи письмо об отзыве законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20%.

По словам Горелкина, он решил заняться доработкой документа и попросил у комитета высказать замечания и предложения по законопроекту. «Мое решение, и вы видите его в скрине письма, – отозвать законопроект для доработки, спокойно его доработать и затем внести на первое чтение», – написал в своем Telegram-канале депутат.

Он добавил, что его задача – «установить понятные и прозрачные правила для всех участников рынка».

Депутат отметил, что в России есть несколько десятков достаточно крупных IT-компаний с иностранным участием. «Да, «Яндекс» самостоятельно отрегулировал свою структуру, сбалансировав коммерческие и общественные интересы. Но общие правила все равно нужны, нельзя надеяться каждый раз только на сознательность и ответственность корпоративного менеджмента», – написал парламентарий.

В понедельник совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.

В июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%. 10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике, что привело к падению акций «Яндекса».

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