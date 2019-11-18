«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.

«Совет директоров одобрил изменения. … В структуре корпоративного управления компании появится некоммерческий Фонд общественных интересов», – сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что предлагаемые изменения также должны быть одобрены на специальном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить владельцы 75% голосующих акций.

Фонд сможет выдвинуть двух из 12 директоров в Совет директоров «Яндекса» и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного и четко определенного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран. Кроме того, Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса».

Эти права фонду даст обновленная «золотая акция» «Яндекса», которая в настоящее время принадлежит Сбербанку. Пока «золотая акция» может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора.

В совет фонда приглашены представители университетов и неправительственных организаций, с которыми «Яндекс» давно сотрудничает. Вузы – это ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО. В совете будет три независимых директора от РСПП, школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы. От «Яндекса» в совет войдут руководители компании – ее сооснователь Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор «Яндекса» Елена Бунина.

Предполагается, что после создания фонд выдвинет в совет директоров «Яндекса» проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора «ВТБ Капитал» Алексея Яковицкого.

Один из двух директоров войдет в номинирующий комитет и получит право вето в отношении кандидатов, которые выдвигаются для избрания на четыре из 12 мест в совете директоров. Оба эти директора войдут в новый комитет совета директоров по общественным интересам. Комитет будет заниматься согласованием передачи существенной интеллектуальной собственности, согласованием изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласованием возможных партнерств компании с правительствами других стран.

«Яндекс», как и любая крупная IT-компания, должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке, объяснил ситуацию председатель совета директоров «Яндекса» Джон Бойнтон. По его словам, совет проанализировал разные варианты изменений и выбрал этот. "Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании», – считает Бойнтон.

В свою очередь Волож назвал изменения в управлении компанией «золотой акцией 2.0». По его словам. запуск Фонда оставит управление компанией в руках руководства, а также сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитит интересы страны.

В июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%. 10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике, что привело к падению акций «Яндекса».

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